Attivo il defibrillatore nella Città Alta: "Formazione per tutti"

Civitanova Cardioprotetta, operativa anche la postazione con il defibrillatore automatico in piazza XXV Luglio a Civitanova Alta. Si aggiunge a quelle di corso Umberto e del lungomare Piermanni. L’obiettivo è posizionare defibrillatori in ogni quartiere e procedere alla formazione della città sulle emergenze cardiache. "Crediamo che la presenza di apparecchi salvavita debba essere accompagnata da una preparazione adeguata. Ci stiamo attivando per iniziare con la formazione dei primi venti operatori, scelti tra i balneari, volontari della protezione civile e dipendenti comunali. Poi abbiamo in programma di avviare un altro progetto per la formazione di nuovi operatori, per garantire che questi strumenti siano utilizzati in modo efficace e tempestivo" spiega Roberto Pantella, capogruppo consiliare di FdI e operatore della Croce Verde. Il progetto sarà esteso anche nelle scuole e su questo c’è il coinvolgimento dell’assessore Barbara Capponi. "È importante – prosegue Pantella – formare il maggior numero possibile di giovani e adulti, perché ogni cittadino è risorsa preziosa per la vita e il futuro di ciascuno. Grazie al Cda di Atac e al sindaco per aver reso possibile la realizzazione del progetto".