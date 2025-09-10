Attraversa, investita da un camion: muore sul colpo

Macerata, 10 settembre 2025 – Investita da un camion mentre attraversava, è morta una donna di 59 anni. L’incidente è avvenuto alle 18.45 di oggi lungo la strada provinciale 78 Picena, che attraversa Passo San Ginesio.

La donna, residente a Falerone, nel pomeriggio aveva incontrato nella frazione di San Ginesio il marito e insieme erano andati a Tolentino, dove dovevano fare alcuni acquisti. Poi erano tornati a Passo San Ginesio, e lui si era fermato vicino al ristorante “da Isolina” per farla scendere. La donna aveva, dunque, attraversato la strada per andare a recuperare la propria auto, che aveva lasciato parcheggiata sul lato opposto della carreggiata. Ma mentre lei attraversava, il semaforo sulla provinciale da rosso è diventato verde e un camionista, che era fermo lì, è ripartito senza accorgersi minimamente della donna che era ancora sulla strada, centrandola in pieno.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo nonostante i tentativi per la 59enne non c’è stato più nulla da fare: troppo gravi sono state le conseguenze dell’urto violento con il mezzo pesante. Sotto choc il marito e il conducente del camion, un giovane di Colmurano.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tolentino e San Ginesio, per effettuare i rilievi che serviranno a chiarire come siano andate le cose. Come da prassi, verosimilmente la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Il camion è stato messo sotto sequestro. La salma è stata subito restituita ai familiari.

L’investimento di questa sera ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza in quella zona, attraversata da una strada sempre molto trafficata da auto e mezzi pesanti e segnata da numerosi incidenti, purtroppo anche gravi, come quello di questa sera. Da tempo i residenti chiedono maggiori misure di controllo a tutela dei pedoni, che in quel punto non hanno neppure le strisce pedonali per attraversare la carreggiata.