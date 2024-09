Attraversamenti pedonali vicino alle scuole, pettorine catarifrangenti per i volontari

Confartigianato e ANCoS donano pettorine catarifrangenti per gli addetti all’attraversamento pedonale nei pressi delle scuole. Grazie anche al contributo della BigMat Fabio Sbaffi, partner dell’iniziativa, nella sede di Confartigianato a Macerata c’è stata la consegna dei materiali, alla presenza degli operatori e dell’assessore e vicesindaco Francesca D’Alessandro. "Si tratta di un progetto lavorativo importante per la città – le parole di quest’ultima -, che ha una valenza in termini di sicurezza pubblica. Voglio quindi ringraziare Confartigianato e ANCoS per l’attenzione che riversano nel mondo sociale; grazie anche alla ditta BigMat Fabio Sbaffi, che è al fianco di questa donazione". Erano presenti il segretario generale di Confartigianato Giorgio Menichelli, il responsabile ANCoS interprovinciale Risteo e Paolo Bartolini del patronato Inapa.