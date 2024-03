Attraversamento pedonale più sicuro in via Silvio Pellico

Provvidenziale nuovo attraversamento pedonale, con relativa segnaletica luminosa e a terra, nonché aiuola spartitraffico, realizzata in via Silvio Pellico, all’altezza della Vulcangas, vicino ad entrambe le fermate dei Bus urbani, nonché a quelle da e per Macerata. Via Pellico, nel tratto fra la rotonda Paciotti e la rotonda Costamartina, è davvero ad alta intensità di traffico in tutto l’arco della giornata, specie nelle ore di punta. Gli attraversamenti pedonali erano sempre frequentissimi e a rischio. La nuova regolamentazione dunque è stata salutata positivamente da tutti. In primis dai pedoni che scendono e salgono sulle corriere o che debbono attraversare tra una zona commerciale e l’altro, essendoci in tutta l’area considerata – lato sud e nord della via – molte attività commerciali e di ristorazione, concessionarie ed uffici. Soddisfazione anche da parte degli autisti, perché tutto è chiaramente disciplinato e visibile, senza incertezze per alcuno. "Prosegue il piano di messa in sicurezza delle strade – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica - che oltre a riguardare interventi volti a riqualificare asfalti e marciapiedi prevede anche la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali. La sicurezza, anche quella stradale, è da sempre un priorità di questa amministrazione. Continueremo nei prossimi mesi a lavorare proprio in questa direzione e ad intervenire laddove necessario".

Ennio Ercoli