Audio allarmante dopo la lite: scattano le ricerche

La Guardia costiera ha sventato ieri mattina un possibile atto autolesionistico persuadendo a rientrare nei ranghi un uomo che, per i comportamenti tenuti nelle ore precedenti, sembrava intenzionato a farla finita. Tutto èi iniziato la sera prima quando lui, 45enne di Civitanova, ha avuto una discussione con la moglie. Nottetempo ha inviato alla consorte un audio in cui si sentiva il rumore del mare, a indicare il contesto scelto per l’eventuale gesto estremo. La signora non ha perso tempo per avvisare i carabinieri che hanno a loro volta allertato la Capitaneria. Alle 5 è arrivata la segnalazione che l’auto del 45enne era ferma all’altezza dello chalet "La Contessa". Il comandante del porto Ylenia Ritucci ha avuto l’intuizione che lui, anziché sulla battigia, potesse essersi recato sul molo nord. Ed è lì che lo ha trovato, perlustrando a piedi la zona con l’equipaggio della motovedetta. L’uomo s’è fatto convincere a desistere dai cattivi pensieri prima ancora che sul molo arrivasse la moglie per i chiarimenti reciproci e, si spera, per una ricomposizione serena della lite.