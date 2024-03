"Audiovisivi al femminile" stasera alla Fototeca

"Audiovisivi fotografici al femminile": sarà questo il tema al centro dell’incontro organizzato dalla Fototeca Comunale di Morrovalle che andrà in scena oggi (dalle 21.15), nella Casa del Fanciullo in viale Cesare Battisti. Una serata aperta a tutti e dedicata alla proiezione di audiovisivi fotografici in cui, per l’occasione, il relatore che salirà in cattedra sarà Teofilo Celani, animatore culturale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e co-responsabile del Gruppo Audiovisivi Marche.

"Poiché la proposta culturale si svolge in prossimità della festa della donna – spiegano gli organizzatori – sono stati scelti tutti audiovisivi al femminile. Le opere in proiezione sono state premiate o segnalate in contest nazionali ed internazionali. La cultura dell’audiovisivo fotografico si sta felicemente sviluppando nella nostra regione che, fra l’altro, nel 2024, ospita una delle tappe del 18esimo Circuito Nazionale Audiovisivi. Sempre nelle Marche – aggiungono – si terrà una delle tappe italiane del contest internazionale audiovisivi denominato ‘Challenge 321’, infine, la delegazione Fiaf Marche ha organizzato il concorso regionale ‘Audiovisivo dell’anno Fiaf’".