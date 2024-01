Auditorium San Paolo e Convitto in Consiglio

La ricostruzione dell’auditorium San Paolo e del Convitto saranno due dei temi al centro del prossimo consiglio comunale in programma lunedì 22 e martedì 23 gennaio. Le interrogazioni riguardano la programmazione di incontri per ascolto attivo sia dei parenti che dei gestori delle strutture, sulle problematiche per supportare le disabilità e la gestione degli anziani (Sabrina De Padova), la ricostruzione dell’auditorium San Paolo, del Convitto e della chiesa delle Vergini (Stefania Monteverde) e la soppressione del nido d’infanzia "Arcobaleno" di via Gasparri (Maurizio Del Gobbo). Il Consiglio si occuperà poi della mozione di censura nei confronti dell’assessore Riccardo Sacchi e di impegni per il funzionamento del Consiglio comunale (Alberto Cicarè) e delle altre due mozioni relative all’applicazione del Regolamento di polizia e sicurezza urbana (Alberto Cicarè) e all’itinerario ricciano (Ninfa Contigiani).