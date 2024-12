Audizione sulla sanità: "Schiaffo ai cittadini,. Consiglio aperto addio"

"L’ennesimo schiaffo ai maceratesi". Così Giordano Ripa, consigliere comunale del Gruppo Misto, bolla l’incontro programmato per venerdì alle 16.30 in Comune per parlare di sanità. Dopo il naufragio del consiglio aperto di qualche mese fa, Comune e Regione hanno organizzato un’iniziativa "voluta dal governatore Francesco Acquaroli, che vedrà la partecipazione, con il sindaco Sandro Parcaroli, del’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, dell’assessore all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, del sottosegretario alla presidenza Aldo Salvi e dei dirigenti regionali e dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata". Parteciperanno assessori e i consiglieri comunali, mentre la cittadinanza potrà seguire la diretta streaming dell’incontro sulla pagina Facebook del Comune di Macerata. Secondo Ripa, che ha lasciato la maggioranza in rotta con Parcaroli proprio sul tema della sanità, si tratta di "una vergognosa fumata nera sul consiglio comunale aperto. Dopo l’assurda pantomima del settembre scorso culminata con la rinuncia e il rinvio sine die, non potendo fermare la legittima richiesta nuovamente inoltrata al presidente del consiglio comunale con il sottoscritto primo firmatario, ora cercano di dribblare di nuovo il confronto imposto dalla formula “consiglio aperto” programmando non il consiglio aperto, ma un’audizione consiliare con i rappresentanti della Regione". Per Ripa "è l’ennesimo indegno schiaffo ai maceratesi del trio Parcaroli, Acquaroli, Saltamartini. Non basta. Nella convocazione inviata ai consiglieri, infatti, si legge che Parcaroli adotta questa formula che priva i maceratesi di qualunque confronto “su richiesta del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli”. L’epilogo da barzelletta con tanto di annullamento della prima richiesta di consiglio aperto a settembre era già troppo sconcertante per poter fare di peggio. Regione e Comune invece, con questa vergognosa sorpresa, confermano che al peggio non c’è fine e che il rispetto per i cittadini non è dote di questi navigati politici. La Regione guida passo passo Parcaroli e la maggioranza che non mostra un briciolo di dignità e rispetto per i maceratesi".