Audizioni di Musicultura: al pubblico è piaciuta la calabrese Eda Marì

Sono i giorni delle audizioni live a Musicultura e l’altro ieri Eda Marì di San Lucido (Cosenza) si è aggiudicata la Targa Banca Macerata grazie ai voti del pubblico del Lauro Rossi e a quello dei social: le è stata consegnata da Domenico Panetta, direttore generale dell’Università di Macerata, e da Edoardo Faletti di Banca Macerata. Eda Marì è la cantautrice Edda Maria Sessa, accompagnata dalla band e dalla coreografia della sorella Gaia Rita, ballerina di danza, ha offerto una intensa performance con i suoi brani "Tossic" e "Zero coraggio" su testi arricchiti da alcune frasi in dialetto calabrese.

Nella serata si sono esibiti sul palco di Musicultura gli altri concorrenti: la pesarese Veronica Forlani, in arte Veri, che ha proposto "Rosa dei 20" e "Anfiteatro"; Nyco Ferrari è stato il più applaudito dal pubblico del Teatro che ha presentato "Sono fatto così" e "Lecca lecca" in cui riecheggia il sound delle capitali dove ha vissuto, e cioè Londra, Dublino, Parigi, Shanghai, New York. Atmosfere nostalgiche e coinvolgenti quelle create da Marco Boccuto di Monza nei brani "Come faremo?" e "Razza di ragazza". Poi è stata la volta dell’abruzzese Ardo con "Borderline" e "Fatto di te", canzoni romantiche piene di energia e passione. Il forlivese Francesco Faggi si è esibito con "Presa male" e "Ossigeno", canzoni che hanno mostrato la sua essenza di cantautore. Stasera sarà la volta di Bianca Frau di Sassari, Pit di Segrate, The Snookers di Morbegno, Porce di Carugate, Sandro Barosi di Cremona e fil di Torino.

Le audizioni stanno proseguendo nel segno del successo e soprattutto dell’interesse in un teatro gremito dove giorno dopo giorno si stanno esibendo i 60 concorrenti selezionati sui 1.187 iscritti. Saranno 16 i finalisti scelti dalla giuria di Musicultura capitanata dal Ezio Nannipieri, direttore artistico del Festival, e formata da Stefano Bonagura, giornalista e produttore artistico di Musicultura, dal compositore Marco Maestri, dal docente Massimiliano Stramaglia dell’Università di Macerata, dal docente Daniele Tomassoni dell’Università di Camerino, dalla cantautrice Roberta Giallo, dalla regista cinematografica Giulia Grandinetti e dalle due giurie composte dagli studenti delle Università di Macerata e Camerino.