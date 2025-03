Audizioni di Musicultura. All’ottava serata vince Moonari

Il pubblico dell’ottava serata delle Audizioni di Musicultura ha scelto Moonari a cui viene conferito il Premio Banca Macerata da Edoardo Faletti responsabile unità private di Banca Macerata e dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti della persona che per il secondo anno sostiene al Festival "La casa in riva al mare". Si tratta di un’iniziativa per la rieducazione dei detenuti che prevede percorsi formativi di Musicultura all’interno del carcere di Barcaglione e l’assegnazione di un premio finale ad uno degli otto vincitori, attribuito da una giuria di detenuti. "Il progetto – ricorda Giulianelli – era visto con un sano scetticismo, ma poi ha dimostrato l’importanza della partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa dei detenuti, tanto da essere segnalato come best practice del 2024 dal Dipartimento nazionale dell’Amministrazione penitenziaria. Musicultura è riuscita ad abbattere quelle barriere anche invisibili permettendo di dare nuovi e importanti stimoli ai detenuti". Moonari è progetto di Giovanni Cosma, compositore e polistrumentista romano, che ha proposto le canzoni "Funamboli" e "Vivo in Italia". Sul palco è salita Kyoto, la proposta della barese Roberta Russo, che ha interpretato "Sangue" e "Frontiera". È stata poi la volta di Disangro, al secolo Costantino Polidoro di Lanciano, che ha proposto "Rondini" e "Me Voje Fa’ Nu Sonne".

Si è ascoltata la proposta di Corpoceleste, all’anagrafe Massimo Bartolucci, in "William Blake" e "Posa-ceneri"; poi è salita sul palco Hyrin, al secolo la fiorentina Irene Cortese in "Piccola città" e "Philosophia"; è stata poi la volta della band rock Timeo di Vercelli che ha proposto "Contatto" e "904mg di Aul*in". Domani si esibiranno gli ultimi sei concorrenti: Lupi di Bologna, Momi di Udine, Nakhash di Asti, Elena Mil di Milano, Forse Danzica di Bergamo e Kaloxs di Potenza.