Auguri a don Marco per i suoi 40 anni

Oggi don Marco Petracci festeggia quarant’anni. Gli auguri arrivano dagli amici e dai ragazzi della pastorale giovanile di Tolentino. Nato e cresciuto a Collevario di Macerata, ha maturato presto la passione per il calcio scendendo in campo in veste di arbitro. Poi è arrivata la chiamata al sacerdozio; attualmente presta servizio nella parrocchia di San Catervo come viceparroco ed è sempre al fianco dei giovani di Tolentino, un punto di riferimento, pronto all’ascolto e all’accoglienza. È anche professore di religione. Fresco di ritorno dalla Gmg di Lisbona, oggi sarà festeggiato dai parenti e dai tanti amici conosciuti in questi anni. "Tanti auguri speciali per un futuro camino sempre benedetto dal cielo!", è la dedica che tutta la pastorale giovanile rivolge a don Marco.