Auguri a Sante Torresi: "Cento anni e un grande contributo alla comunità"

"Caro Sante, sei un vero esempio di persona coraggiosa, ottimista e laboriosa. La tua lunga vita, dopo le sofferenze patite negli anni della seconda guerra mondiale, con le sue fatiche ed i suoi sacrifici, è stata contrassegnata dalla ferrea volontà della trasformazione sociale mediante il lavoro e l’intraprendenza produttiva, all’insegna della bontà e della generosità. Hai trasmesso ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e religiosi che dovrebbero essere sempre alla base della nostra comunità di Montecosaro". Lo ha scandito con forza e chiarezza Albino Mataloni, presidente provinciale dell’Associazione combattenti e reduci, nella chiesa dell’Annunziata, al termine del rito religioso con cui tutta la discendenza della famiglia Torresi ha voluto onorare il capostipite che ha compiuto cento anni, affiancato in prima fila dalla moglie Laura Martinelli 94 anni (insieme nella foto), dai suoi otto figli. Compresi nipoti e pronipoti (un bel gruppo di 45 persone) che hanno brindato, lanciato palloncini e immortalato l’evento con migliaia di foto dinanzi alla facciata della romanica Santa Maria a Piè di Chienti, unitamente a don Lauro Marinelli, parroco da 40 anni. Don Lauro ha ringraziato Torresi per il lavoro che ha assicurato alla comunità locale, con le sue molteplici attività nei decenni, soprattutto nella produzione dei fondi per calzature, dopo essere partito negli anni ‘60 nel settore imballaggi per la frutta e verdura. "Sante ha lavorato tanto – ha aggiunto Mataloni – guidando la sua famiglia con saggezza e lungimiranza, sapendo sempre cogliere le occasioni offerte dall’evoluzione della società, del mercato e dell’industria". A Torresi anche gli auguri di tutta l’amministrazione comunale. Ennio Ercoli