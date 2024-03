Aula del polo didattico intitolata a Bisbocci. Il premio in suo nome assegnato a Racciatti

L’aula A del polo didattico Unicam è stata intitolata a Simone Bisbocci, dipendente dell’università in servizio alla segreteria studenti di Biologia della nutrizione, sede di San benedetto. Bisbocci era prematuratamente deceduto lo scorso luglio a soli 47 anni per un malore. Nel corso della commovente cerimonia è stato inoltre conferito a Francesca Racciatti, del corso di laurea in Biologia della nutrizione, il premio di laurea intitolato proprio alla memoria di Simone Bisbocci, voluto dall’ateneo e dalla famiglia. Matteo Bisbocci era un grande sportivo: aveva praticato il calcio a cinque per tanto tempo, prima con il Cus Camerino e poi nelle fila della Futsal Vire di Ascoli. Bellissimo il ricordo degli studenti: "Grazie per essere stato la nostra spalla quando un esame andava male, la nostra valvola di sfogo quando infierivamo contro i prof e grazie soprattutto per aver gioito e festeggiato ad ogni nostro traguardo. Unicam è stata fortunata ad averti, noi lo siamo stati".