Aule aperte per le aspiranti matricole

Oggi, dalle 15 alle 19, e domani, dalle 10 alle 13.30 al polo laboratoriale del liceo Leopardi in piazza Pizzarello e dalle 15 alle 19 si terranno gli ultimi appuntamenti di Scuola aperta. Nel pomeriggio di domani ci sarà l’incontro con la dirigente scolastica, Angela Fiorillo, che nell’invitare studenti e famiglie a partecipare per osservare da vicino l’aria che si respira a scuola, dichiara: "Orientarsi significa letteralmente ’trovare l’oriente’, cioè il punto in cui nasce il Sole e, in senso più ampio, capire quale direzione scegliere per raggiungere la mèta. L’inizio di un nuovo cammino rappresenta sempre un momento di smarrimento; per questo è importante che seguiate voi stessi, tenendo conto delle vostre attitudini e dei vostri interessi. Sappiate che abbiamo costruito una scuola che sia per voi un luogo amico, una comunità dove i vostri sogni e i vostri progetti possono trovare ascolto e realizzazione". L’augurio della dirigente è che ogni giovane studente trovi il suo oriente e una comunità educante preparata, seria e accogliente.