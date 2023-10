"Aule del liceo: la Provincia non ha colpe"

Iscrizioni a carico della scuola che "ha continuato a prendere studenti in esubero" rispetto agli spazi previsti e il Comune che "non ha comunicato della scadenza del certificato prevenzione incendi (Cpi)" e del fatto che ci sarebbe stato un altro stabile a disposizione "oltre all’unico proposto dell’ex Agenzia delle entrate". Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, e la consigliera Laura Sestili intervengono sulla situazione dei licei a Palazzo Venieri, rimettendo "la palla al centro" e spiegando come le responsabilità sulla carenza di spazi, che ha costretto allo spostamento 5 classi, non siano imputabili all’Ente, ma al Comune e alla scuola. "Siamo rimasti in silenzio in queste settimane perché la nostra priorità è sempre stata lavorare per garantire agli studenti spazi adeguati e sicuri in cui studiare, ma di fronte ai numerosi attacchi ci sentiamo in dovere di precisare alcune questioni". Sul numero di studenti in esubero Parcaroli e Sestili chiamano in causa la scuola che da anni ha superato il limite di 570 iscritti previsto dal Cpi, rilasciato dai vigili del fuoco nel 2019. "A fine gennaio la dirigente scolastica ha informato verbalmente la Provincia sulla necessità di reperire nuovi spazi, per questo l’Ente – spiegano i due amministratori – ha iniziato una serie di interlocuzioni, sia con l’Ipsia Bonifazi che con la proprietà dell’ex Agenzia delle entrate. Alcuni mesi dopo, però, la dirigente ha riferito alla Provincia che avrebbe autonomamente reperito gli spazi a Palazzo Venieri perché non voleva ’smembrare’ la scuola tra più sedi, salvo poi l’8 settembre inviare una Pec in cui chiedeva, vista “la mancata autorizzazione da parte dei vigili del fuoco alla deroga inerente l’indice di sovraffollamento di Palazzo Venieri“, il trasferimento “di 8 classi del biennio“. Solo l’8 settembre, quindi, la Provincia ha scoperto che il Cpi quinquennale rilasciato al Comune proprietario nel 2019 (e scaduto a marzo 2023), prevedeva che il numero massimo di studenti ospitabili fosse di 570, mentre gli iscritti sono 693. Quindi ci chiediamo, perché dovendo essere a conoscenza di tale limite, la scuola ha continuato ad accettare una quantità di iscrizioni maggiori (626 del 20202021, 641 nel 20212022, 665 nel 20222023)? Ci chiediamo anche perché il Comune non abbia informato la Provincia della scadenza del Cpi? Appare strano, infine, il fatto che le classi che poi si è dovuto allocare momentaneamente al Patrizi siano 5 e non 8 come richiesto dalla dirigente". Altro caso riguarda il possibile affitto dello stabile ex Agenzia delle entrate. "La Provincia non ha mai raggiunto nessun accordo con la proprietà e non ha mai commissionato alcun lavoro sullo stabile, rispetto al quale il proprio personale tecnico ha espletato la necessaria istruttoria per verificarne l’eventuale idoneità a diventare ambiente scolastico – concludono Parcaroli e Sestili –. Stupisce, pertanto, il fatto che il Comune abbia presentato alla Provincia come "unica soluzione" possibile l’immobile ’ex Agenzia delle entrate, quando, invece, lo stesso era a conoscenza anche di un altro stabile. Ci si chiede, quindi, come mai il Comune abbia perorato la prima soluzione tacendo fino alla fine di settembre, invece, l’esistenza di un’alternativa? La Provincia ha già in mano le opportune soluzioni e sta valutando gli aspetti di dettaglio".