"Aule del liceo, risposta solo tecnica"

Botta e risposta in Consiglio regionale sul problema del liceo recanatese in cerca di altre aule per accogliere una parte degli studenti che vanno a scuola al Venieri, momentaneamente collocati sino al 31 dicembre in alcune aule della media Patrizi di via Aldo Moro. Il consigliere del Pd, Romano Carancini, a fine settembre, insieme ad altri colleghi del suo partito, aveva presentato una specifica interrogazione in cui si chiedeva al presidente della Giunta regionale e all’assessore competente di intervenire nei confronti dell’Amministrazione provinciale per "concertare la più efficace e tempestiva risoluzione del problema al fine di individuare una sede appropriata per il regolare e sereno percorso di studi degli iscritti al liceo Leopardi di Recanati". Sostanzialmente tecnica la risposta dell’assessore alla Pubblica istruzione, Chiara Biondi, che fa presente come a fronte delle 570 presenze autorizzate dai vigili del fuoco gli studenti sono sempre di più: 641 nell’anno scolastico 202122, 663 in quello 202223 e ben 674 nell’anno in corso. Fa presente anche che in Regione non risultano presentati progetti o richieste di finanziamento per la scuola né a valere sui fondi dell’edilizia scolastica né su quelli del Pnrr, e ricorda come sia competenza della dirigenza e del Consiglio d’istituto regolare le iscrizioni tenendo conto delle risorse di organico e della capienza dell’immobile ospitante. "Deludente – commenta lo stesso Carancini – la risposta dell’assessore che si è posta in modo trasparente sul problema senza minimamente entrare nel merito. Il nostro era un accorato appello per intervenire, non certo per conoscere competenze e numeri". Il dito è puntato sempre sul presidente della Provincia che – ribadisce Carancini – "nonostante sapesse dal gennaio 2023 la a situazione, di fatto sta tentando di ostacolare la soluzione che va a beneficio dell’intero sistema scolastico e delle famiglie e intende spostare quell’istituto da un punto centrale alla periferia con tanti problemi. C’è stato addirittura un attacco del presidente all’istituzione scolastica ed è riuscito a mettersi contro tutti, famiglie, docenti e la città stessa".