Aule e giardino, ecco come sarà la nuova Betti

Presentato in un incontro pubblico il progetto del nuovo polo scolastico Ugo Betti di Valfornace, un nuovo plesso che ospiterà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Presenti il sindaco Massimo Citracca, il vice Ivan Cecola, l’assessore Domenico Iori, la consigliera Daniela Cortesi e il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Mons. Paoletti Emilio Procaccini. Il nuovo edificio sorgerà in via Marchetti, nello stesso luogo dove sorgeva il vecchio plesso, demolito a seguito del sisma. I lavori, affidati all’impresa Devi Impianti di Busto Arsizio, sono stati avviati lo scorso settembre; in queste settimane sarà posizionata la gru e l’intervento sarà completato, secondo cronoprogramma, entro il gennaio 2026.

Il nuovo complesso scolastico, progettato su un unico piano e articolato in tre corpi di fabbrica, comprenderà oltre alle aule anche una palestra, una mensa e diversi altri spazi didattici e ricreativi. La superficie complessiva sarà di 1.381 metri quadrati, con una capacità di accoglienza fino a 95 alunni. L’abbattimento di alcuni alberi ha previsto un fondo d’indennizzo, destinato alla realizzazione di un giardino interno tra scuola primaria e secondaria, con un orto didattico a disposizione degli studenti. Inoltre, parte delle piante abbattute sarà trasformata in panchine e arredi in legno riciclato per il cortile della scuola. Il grande atrio d’ingresso sarà arricchito da una pittura a effetto lavagna, uno spazio creativo dove i bambini potranno esprimersi liberamente.