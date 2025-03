"Aule piccole e palestra ridotta alla primaria di Colbuccaro"

"Un progetto che peggiora la scuola invece di migliorarla". I gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (nella foto), tornano ad accendere i riflettori sul progetto definitivo della nuova scuola primaria di Colbuccaro. Questo dopo che nell’ultimo consiglio comunale, era stata bocciata la mozione, firmata da tutti i componenti della minoranza, mirata a chiedere un’assemblea pubblica per rendere partecipi i cittadini della frazione sulle modifiche dell’opera. "Abbiamo continuato a batterci per la scuola di Colbuccaro, l’unica di cui si abbia ad ora un progetto avanzato: aule più piccole dell’attuale sede provvisoria, palestra ridotta dell’80%, mensa troppo piccola e bagni ciechi – tuonano –. Il progetto è al vaglio dei tecnici per piccole modifiche, ma la superficie totale resterà fortemente decurtata rispetto al progetto lasciato dall’amministrazione Cartechini, di quasi 500 metri quadrati in meno. I cittadini pagheranno di più per avere di meno. Non ci troviamo di fronte ad una scelta tecnica come cercano di farci credere, ma ad una scelta politica e questa amministrazione Giampaoli non solo ha scelto di non investire su una frazione, nella quale invece molto aveva puntato durante la campagna elettorale, ma si rifiuta persino di renderne conto. L’amministrazione si attivi per ricercare fondi, come ha fatto per laboratori e palestra dell’Ipsia o come ha fatto per la mensa della scuola Martiri della Libertà o per la palestra raddoppiata di San Claudio, perchè una scuola a metà non serve a nessuno".

Diego Pierluigi