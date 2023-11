Aule, rientri e pranzo: confronto con la preside

Dopo lo sciopero di mercoledì, ieri mattina sono rientrati in classe gli studenti dell’Istituto superiore Bonifazi-Corridoni di Civitanova Alta. La preside, Daniela Bilgini, ha dato la sua disponibilità ad organizzare un incontro con una loro delegazione per discutere le problematiche sollevate dai ragazzi e trovare una soluzione, una apertura che agli studenti è bastata per interrompere la ‘serrata’. Ma, se dal confronto con la dirigente non dovesse emergere un percorso accettabile allora torneranno ad occupare il piazzale antistante la scuola di contrada Asola.

La protesta coinvolge i ragazzi dell’Itcg Corridoni (ragioneria e geometri) e dell’Iss professionale Bonifazi (moda, turismo, grafica), due istituti da quest’anno accorpati, frequentati da più di un migliaio di studenti. Mercoledì tutti fuori dalle aule per scuotere la preside che fino a ieri non li aveva ricevuti. Sul tavolo vogliono mettere la discussione sulla carenza di spazi, che costringe chi frequenta le classi della sezione Moda a svolgere l’attività didattica seduto sul pavimento, la riorganizzarne dei rientri e anche la fornitura del cibo nei giorni in cui i ragazzi fanno orario continuato.

Questioni che non sono riusciti ad affrontare con la preside e lo sciopero di mercoledì è stato proprio proclamato nel nome di questa impossibilità di confronto. Tra gli slogan urlati e scritti su cartelli, confezionati per dare forza alla protesta, su tutti campeggiava infatti la scritta ‘Preside cambiata, non si è manco presentata’.

Lorena Cellini