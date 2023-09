Aule rinnovate per gli alunni di elementari e medie. Lesioni sulle pareti sistemate e varie tinteggiature

Aule rinnovate per gli alunni della scuola elementare e media di Pioraco. L’amministrazione ad agosto ha messo in cantiere diversi lavori di manutenzione, come il ripristino delle lesioni sulle pareti e la tinteggiatura di stanze, corridoi e vani scala. "La nostra amministrazione si è impegnata ad eseguire il lavoro di tinteggiatura così da garantire a bambini e ragazzi spazi dove vivere nuove esperienze gioiose, luoghi belli e salubri dove poter imparare con profitto – ha detto il sindaco Matteo Cicconi –. Un ringraziamento particolare al vicesindaco Luca Gagliardi che, in collaborazione con la professoressa Giuliana Mancini, ha seguito costantemente e dato risoluzione alle varie esigenze che si sono verificate negli anni; conferma della vicinanza e apertura alla collaborazione tra il Comune e la scuola". L’amministrazione comunale per le opere di tinteggiatura ha stanziato circa 15.000 euro, affidando i lavori alla ditta Gm F.lli Giampieri di Appignano. Nei primi mesi 2023, invece, era stato concluso l’intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso l’installazione, nelle aule, di impianti di ventilazione meccanica controllata; l’opera, finanziata al 100% dalla Regione per 64.000 euro, ha consentito di garantire il ricambio dell’aria contribuendo al contenimento delle dispersioni termiche. L’edificio ospita la scuola elementare e media di Pioraco e Sefro, accorpate dal 2021. "Il calo demografico unito al progressivo fenomeno di spopolamento dell’entroterra – conclude Cicconi – rende urgente una riorganizzazione scolastica con i Comuni limitrofi per evitare negli anni futuri la formazione di pluriclassi".