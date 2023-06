Aumenta il pericolo della peronospora

Le piogge continue degli ultimi mesi hanno messo in ginocchio la produzione e la viticoltura. Inoltre le abbondanti precipitazioni hanno favorito la diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la capacità produttiva dei vigneti. I comuni maggiormente colpiti, per il momento, sono Offida, Castignano e Ripatransone con un danno che va dal 40% al 50% dell’intera superficie vitata, ma si teme anche per quelli del Maceratese. Un calo produttivo del 50% circa è stato stimato per la produzione di Montepulciano e Passerina, i quali hanno subito i maggiori danni, soprattutto nelle coltivazioni biologiche. "Le aziende sono ulteriormente in difficoltà perché con i terreni impraticabili non riescono neanche a operare i trattamenti per contrastare la diffusione del fungo - spiega la Coldiretti - chiediamo alla Regione di prevedere misure a ristoro e di portare la voce del settore al Governo, affinché anche il sud delle Marche venga incluso nei benefici".