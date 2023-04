Aumentano ancora i contagi, calano i ricoveri

Contagi da Covid in aumento nelle Marche. Vuoi per le festività pasquali che hanno favorito gli assembramenti, vuoi per una primavera arrivata solo sulla carta, il virus ancora ci ricorda la sua presenza. I numeri sono sempre piccoli, per fortuna, ma questa è la seconda settimana consecutiva che indicano un incremento dei casi, dopo un lungo periodo di calo diminuzione ininterrotta. Dal 31 marzo al 6 aprile, i nuovi contagi sono stati 286 (35 in più) su un totale di 1.671 tamponi processati, con un tasso di positività del 17,1%. Nell’ultima settimana, dal 7 al 13 aprile, sono saliti a 341 (55 in più) su un totale di 1.591 tamponi processati, con un tasso di positività del 21,4%, in ascesa di oltre quattro punti. Conseguente l’effetto sull’incidenza per 100mila abitanti, che è passata da 19,02 a 22,67. Fortunatamente all’aumento dei positivi non corrisponde quello dei ricoveri che, invece, scendono da 27 a 24, tutti in reparti non intensivi. Sono due, invece (stabili) in tutta la regione, i pazienti Covid in pronto soccorso. Purtroppo ci sono stati altri quattro decessi correlati al Covid. Stabile il numero delle persone in quarantena (poco meno di 300). Gli ultimi dati, riferiti al 13 aprile, dicono che in questo giorno sono stati processati 278 tamponi. I casi positivi sono 65 (il 23,3%, in pratica un tampone su cinque): 15 in provincia di Macerata.

f. v.