"Aumentano famiglie e pensionati indigenti"

"A causa dell’aumento del costo della vita stanno crescendo le famiglie indigenti in città, tant’è che nei giorni scorsi abbiamo fatto una distribuzione straordinaria di 25 pacchi alimentari. Non solo, diversi sono anche pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese". A dirlo è Giampiero Cappetti, presidente dell’associazione Porto Recanati Solidale, che da sempre si occupa di assistere i più bisognosi, sia all’Italia che all’estero (tra cui in Siria e nei Paesi dei balcanica). Lo scorso fine settimana il sodalizio portorecanatese, con i volontari della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza e l’ufficio comunale dei servizi sociali, è tornato ad assistere i nuclei familiari in difficoltà, donando cibo e viveri. "Purtroppo il trend non è rassicurante, perché le persone che si rivolgono a noi stanno aumentando – dice Cappetti –. Da una parte, ci sono da tempo 30 famiglie alle quali ogni mese diamo un pacco alimentare, con pasta, riso, passata di pomodoro, olio, latte, zucchero, biscotti e cibo in scatola (legumi e tonno). E si tratta di nuclei familiari che hanno un Isee non basso, ma solo sulla carta, in quanto si riferisce all’anno prima. Infatti – osserva ancora Cappetti – la situazione è ben diversa, poiché spesso sono persone che hanno perso il lavoro o magari svolgono un’attività part-time. Capita pure che vengano pensionati, ormai in difficoltà perché il costo della vita è cresciuto a dismisura diventando insostenibile. Inoltre qualcuno è addirittura residente fuori città come a Sirolo, Loreto e Porto Potenza".

Ultimamente ci sono anche altre 25 famiglie, che vengono assistite da Porto Recanati Solidale, con il supporto prezioso di Croce Rossa e dei servizi sociali del Comune. "In quest’altro caso, invece, sono persone che hanno diritto agli aiuti, visto l’Isee davvero basso – aggiunge Cappetti –. Il 70 per cento sono o extracomunitari (originari del Marocco, Senegal e Pakistan), oppure famiglie originarie del sud Italia. Mentre il restante 30 per cento, sono italiani nati e sempre vissuti nelle Marche. Comunque, il nostro impegno sta andando avanti da diversi anni e siamo intenzionati a non tirarci indietro".