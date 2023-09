Aumentano i compensi per medici e infermieri

Aumentano a 100 e a 50 euro le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dei medici e degli infermieri marchigiani che operano nei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri. Lo prevede una delibera adottata dalla giunta regionale, su proposta del vicepresidente Filippo Saltamartini. Per il periodo giugno-dicembre, la Regione ha stanziato 1,79 milioni di euro: 1,27 per le prestazioni effettuate dai medici, 511mila euro per quelle svolte dagli infermieri. Le risorse provengono dal riparto dei 100 milioni di euro disponibili a livello nazionale, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza e 70 milioni di euro per il comparto sanità. "È una prima risposta per affrontare la carenza di medici e di infermieri nei pronto soccorso, necessaria anche per ridurre l’esternalizzazione nei servizi di emergenza urgenza – afferma Saltamartini –. Incentivare le prestazioni aggiuntive, nel rispetto dell’orario massimo di lavoro e dei previsti turni di riposo, è una opportunità per garantire prestazioni tempestive a chi ne ha bisogno".