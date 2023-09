Aumentano i contagi da Covid-19

Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute nell’ultima settimana, dal 7 al 13 settembre, nelle Marche il tasso di positività al Covid-19 è stato del 35,1% (533 tamponi positivi, su un totale di 1.517 tamponi processati) in aumento rispetto al 34,6% della settimana precedente. Scende, per fortuna – come si rileva dal Bollettino dell’Osservatorio Epidemiologico regionale – l’incidenza per 100mila abitanti, ma sale, da 74 a 78, il numero dei ricoverati, quattro dei quali – è questa la novità più rilevante – in terapia intensiva (uno in reparti semi intensivi e 73 in reparti non intensivi). È vero che il 45,6% dei nuovi infettati (243) ha un’età che va dai 60 ai 90 anni e più, ma sono 145 quelli che hanno un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, 88 quelli tra i 25 e i 44 anni. E non mancano i giovanissimi (29 tra i 14 e i 24 anni) e persino bambini (due casi tra 0 e 2 anni). In provincia di Macerata i nuovi casi di contagio sono rimasti stabili, 96 rispetto ai 93 della settimana scorsa, anche se va evidenziato che nell’ultimo mese, dal 13 agosto al 12 settembre, hanno raggiunto quota 309. Nessun allarme, si continua a ripetere, il virus non è pericoloso come agli inizia. Serve solo un po’ di prudenza, specie in certe occasioni. Finiscono in ospedale soprattutto i soggetti fragili e gli anziani, in particolare quelli affetti da più patologie, ed è su queste persone che le autorità sanitarie invitano a concentrare l’attenzione. È ormai imminente l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Oltre a questa vaccinazione, per i soggetti a rischio e tutti gli ultrasessantenni viene caldamente consigliata anche quella contro il Covid.

f. v.