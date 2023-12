Aumentano i furti in casa. Interventi sulle telecamere

Massima allerta contro i ladri in città dopo gli ultimi furti che si sono registrati in diversi luoghi del territorio recanatese. Cesare Micheli, consulente per la sicurezza del Comune di Recanati, ha preso contatti con le forze dell’ordine per meglio individuare le criticità da superare nell’immediato. I furti secondo Micheli si sono verificati in via Bravi, una delle vittime per la terza volta consecutiva è stato il chirurgo Nicola Antonio Sacco, in zona Spaccio Fuselli ai danni della famiglia Roberto Sabbatini e in altre parti fra cui Chiarino e Sambucheto.

"Intanto una raccomandazione – afferma Micheli –, quella di prestare attenzione nel potenziare la sorveglianza da parte dei privati nella fascia oraria pomeridiana e serale dalle 17,30 alle 21, in cui i ladri generalmente entrando in azione approfittando del periodo natalizio quando i cittadini sono fuori a svolgere gli acquisti e quando il traffico è ancora intenso e i malviventi possono camuffare la loro presenza agevolmente". Secondo quanto ha potuto verificare il delegato alla sicurezza per il Comune di Recanati "una delle criticità che emerge nell’attività di contrasto e prevenzione a questa situazione è il sistema della videosorveglianza e di lettura ottica delle targhe. Sarebbe opportuno predisporre un servizio più immediato con le forze della polizia municipale da parte dei carabinieri a quali serve una comunicazione diretta bypassando la polizia municipale in modo da avere subito tutte le informazioni necessarie".

Ma l’aspetto più allarmante è che da quanto ha potuto appurare Micheli le telecamere della videosorveglianza in buona parte non funzionano. Di recente il Comune ha stipulato un nuovo contratto di appalto per la manutenzione e il ripristino delle telecamere mal funzionanti.

Un lavoro urgente da fare specie ora sotto le feste che è un periodo di criticità. Poi c’è anche il problema di luoghi della città particolarmente sensibili perché in periferia e con scarsa illuminazione pubblica oltre che privi di qualsiasi sistema di videosorveglianza. È il caso più volte denunciato dal professionista Nicola Antonio Sacco che pur avendo chiesto insistentemente al sindaco di installare delle telecamere in zona via Fratelli Farina non ha mai ricevuto alcuna attenzione. Stessa lamentela è avanzata da Roberto Sabbatini vittima di un furto il 21 novembre scorso nella sua abitazione in via Lorenzo Nina, bottino circa 5000 euro. "Telecamere in zona non ce ne sono", ha ribadito.