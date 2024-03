Aumentano i no alle varianti: "Obiettivo 4mila firme"

"Obiettivo tremila firme raggiunto, ora puntiamo a 4.000". Suona la carica Gabriele Troiani, il portavoce dei comitati che stanno raccogliendo adesioni nella battaglia cominciata da San Marone e portata in tutti i quartieri "contro le varianti urbanistiche che sottraggono verde per favorire il cemento. Ogni modifica al Piano regolare - spiega Troiani - deve portare con sé un interesse pubblico che in questo caso non c’è, la gente lo capisce e firma convinta".

I progetti contestati, e adottati dal Consiglio comunale lo scorso dicembre, sono due: il supermercato al posto del verde su 3.200 mq della collina di Costa Martina (Immobiliare Cristallo) e 14.125 mq di nuova zona industriale al confine con Montecosaro (Agriforest). Troiani invoca "una presa di coscienza dei consiglieri comunali, specie dei quattro di Fratelli d’Italia che hanno votato a favore andando contro le direttive del partito. Facciano un passo indietro e pensino al bene della città".

Intanto i comitati continuano a mobilitarsi e oggi i banchetti saranno al Varco sul mare dalle 16 alle 19 e domani in corso Umberto dalle 10 alle 12.30. Troiani, in passato consigliere comunale del centrodestra, non fa sconti "a una politica urbanistica di cui sono fautori soprattutto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani, e il sindaco Ciarapica. Basta con queste operazioni prive di interesse pubblico. Andando avanti così verrà snaturato il Piano regolatore e la città perderà il suo equilibrio in termini di qualità della vita e di viabilità".

Un problema, quello del traffico, che per i comitati è già oltre il livello di guardia: "Senza ancora gli insediamenti della zona Sabatucci e della zona Ceccotti, Civitanova è bloccata e basterebbe leggere il parere della Azienda sanitaria territoriale di Macerata sulla lottizzazione Cristallo per rendersi conto delle conseguenze prefigurate nell’impatto che un nuovo supermercato avrebbe sulla viabilità dell’area, con le strade intasate e un maggiore inquinamento". Poi la stoccata agli imprenditori civitanovesi con vocazione di immobiliaristi: "Industriali illuminati come Della Valle e Straffi investono in cultura, i nostri invece in supermercati".

Le due varianti potranno tornare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva dopo il 15 maggio, data in cui scadranno i tempi di legge per presentare le osservazioni, una delle quali coinvolge la Società Autostrade che non risulterebbe coinvolta nell’istruttoria nonostante i lavori interessino l’area di rispetto dalla A14.