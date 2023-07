Aumentano i rischi climatici a Porto Recanati: scelte trenta aree di emergenza

E’ stato presentato mercoledì pomeriggio il nuovo piano di emergenza della Protezione civile, relativo al territorio di Porto Recanati. A illustrarlo sono stati l’Amministrazione comunale, i tecnici della Regione e l’architetto Alessandro Azzolini (che lo ha redatto), durante un’assemblea pubblica svolta a Palazzo Volpini. "La revisione del piano è scaturita dal fatto che l’ultimo aggiornamento era davvero vecchio, risaliva al 2010, quando nel frattempo ci sono state evoluzioni climatiche e normative – ha detto l’architetto Azzolini -. Così sono emerse altre aree a rischio idrogeologico, di frana ed esondazione, e anche nuovi scenari di pericolo come mareggiate, tsunami e inquinamento costiero. Ma l’aspetto più importante è la conoscenza che il cittadino deve avere delle aree di attesa di primo soccorso, in cui si deve recare in caso di evento calamitoso. Per quanto riguarda Porto Recanati, sono state individuate trenta aree di emergenza, alcune ereditate dal vecchio piano, altre introdotte ex novo". Nello specifico, ha aggiunto ancora l’architetto Azzolini, "sono undici le aree di attesa di primo soccorso: parcheggio acquapark Malibù, parco Gennaro Miglio, parco dell’Amicizia, piazza Brancondi, piazza in via Montarice, piazza Carradori, parco Bronzini, parco Europa, parcheggio in via Salvo D’Acquisto, Bivio Regina, parcheggio via dell’Industria. E proprio qui saranno fornite, alla popolazione, le prime indicazioni sulla gestione dell’emergenza. Ci sono poi cinque aree ammassamento, cioè dove depositare il materiale necessario per l’emergenza, e 14 aree di ricovero, che saranno destinate a tendopoli e container". Invece il consigliere comunale con delega alla Protezione civile, Gianluigi Serena, ha spiegato che "dopo questa assemblea, lunedì andremo in Consiglio comunale per l’approvazione, e da lì il piano verrà adottato. Adesso sarà importante divulgare il piano e ci stiamo muovendo tramite il canale comunale su Whatsapp".