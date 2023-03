Aumentano le dimissioni alla Mondialsuole

di Giorgio Giannaccini

Stanno continuando a dimettersi per giusta causa gli operai della Mondialsuole Group di Porto Recanati, dopo il fallimento dei due stabilimenti Mondial Suole e Mondial Plast. Solo lunedì altri sette dipendenti se ne sono andati: fino a ieri il totale dei dimessi si aggirava intorno a un terzo – circa 40 – rispetto ai 120 lavoratori che erano assunti a gennaio. Ma il numero di chi si dimetterà appare destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Infatti, gli operai dimessi per giusta causa avranno modo – tra circa un mese – di ricevere la Naspi (l’indennità mensile di disoccupazione). Inoltre, alcuni di quelli che si sono dimessi, hanno già trovato lavoro in un’altra azienda. Nel frattempo, i curatori fallimentari si stanno muovendo per richiedere all’Inps il pagamento dei tre stipendi non pagati (dicembre, gennaio e febbraio) e del Tfr (trattamento di fine rapporto), per tutti i dipendenti che se ne sono andati. Ma ci sono pure buone notizie. I sindacalisti Giuliano Caracini (Femca Cisl) e Marco Bracalente (Filctem Cgil) si sono confrontati con la curatela fallimentare, ed è sicuro che a breve sarà inoltrata al Ministero la richiesta di cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Modial Suole, che rimarranno assunti. Tale decisione è stata presa perché i curatori hanno avuto la certezza che ci sarà il numero minimo per poter richiedere l’uso dell’ammortizzatore sociale, che per legge è di almeno 15 dipendenti. Qualora l’istanza verrà accolta, riceveranno la cassa integrazione fino a dicembre. Rimane però incerta la data entro la quale il ministero darà risposta, si ipotizza tra due mesi, anche se non c’è sicurezza assoluta sulla tempi. Mentre per i lavoratori della Mondial Plast, rimasti pochi giorni fa in sei, appare scontato che presenteranno le dimissioni per giusta causa: sono troppi pochi per avere accesso alla cassa integrazione. Prosegue anche l’iter fallimentare e si attende l’udienza, prevista per fine mese, sul terzo stabilimento dell’azienda, la Mondial Due – ancora non fallita – che conta su 30 dipendenti.