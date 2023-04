Aumentano le famiglie aiutate con il ’cibo sociale’

di Antonio Tubaldi

Morde la povertà in città ed è per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare anche per quest’anno il progetto del "social food" attivato sin dal 2016 per consegnare – grazie alla collaborazione con la Croce Gialla – a quanti si trovano in difficoltà economica pacchi mensili con alimenti a lunga scadenza e buoni per l’acquisto di carne o pesce che, a seconda del nucleo familiare, vanno dai 2 a 5 mesi e pasti caldi giornalieri consegnati a domicilio. Un aiuto importante nel nome anche del contrasto dello spreco alimentare. L’anno scorso ad usufruirne sono state 220 famiglie di cui 20 ucraine. Un dato particolarmente allarmante è dato dalla fascia sempre più vasta di famiglie recanatesi che qualche anno fa godevano di una posizione economica discreta e che ora, invece, hanno sempre più bisogno del pacco alimentare. Su 220 famiglie, infatti, la metà sono straniere, il resto è formata da recanatesi. "Ogni mese abbiamo distribuito – ci conferma Roberto Cesini, presidente del sodalizio recanatese – più di 600 chili di pasta, 400 di zucchero, 800 di farina e altrettanti litri di pomodoro. Sono numeri importanti come importante è l’impegno dell’amministrazione che sostiene l’80% dei rifornimenti delle derrate alimentari, l’altro 20% ci viene donato dal banco alimentare". A dare una mano ci sono anche la fondazione Ircer che, attraverso la sua cucina, garantisce la preparazione di 5 pasti da consegnare a domicilio per soggetti disabili o anziani e la fondazione "Banco Alimentare" onlus che fornisce generi alimentari provenienti dalla donazione di derrate alimentari destinate agli indigenti dal fondo di aiuti europei. La domanda per poter usufruire di questa possibilità va presentata all’Ufficio servizi sociali (nelle prossime settimane sarà pubblicato il nuovo bando) che provvederà a predisporre la graduatoria, comunicare i nominativi all’associazione di volontariato e, successivamente, previa rendicontazione, a rimborsare le spese sostenute nella quota massima di 21mila euro annua. "Nel conteggio delle spese da rimborsare naturalmente – sottolinea Cesini – non c’è il grandissimo impegno dei nostri volontari per garantire la migliore organizzazione del progetto. Sono loro che provvedono al prelevamento degli alimenti, al loro stoccaggio, alla preparazione e infine alla distruzione dei pacchi. In questi anni abbiamo cercato di stabilire anche un approccio empatico con le persone che ogni mese ricevono quest’aiuto e durante la distribuzione si parla di tutto, dal lavoro, quando c è, alla famiglia e ai figli".