Aumentano le matricole. Il rettore Unicam: "Tante novità in cantiere"

Immatricolazioni in aumento all’università di Camerino: finora, rispetto allo scorso anno accademico coloro che hanno scelto un corso di laurea o di laurea magistrale Unicam, hanno fatto registrare un aumento del 5%, ancora in crescita. "Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato che conferma la qualità della nostra offerta formativa, didattica e dei servizi – commenta il rettore Graziano Leoni (nella foto) –, certificati ormai da diversi anni non solo secondo le norme Iso 9001:2015, ma anche da autorevoli classifiche quali quelle del Censis che ci vedono al primo posto assoluto tra tutti gli atenei italiani e ormai da venti anni consecutivi al primo posto tra gli atenei di pari dimensioni. I dati assumono un importante significato anche in considerazione della reintroduzione delle tasse universitarie e della difficoltà di ingresso degli studenti stranieri. Negli ultimi anni, ai corsi che da sempre caratterizzano Unicam, sono stati attivati anche nuovi indirizzi di studio su tematiche di stringente attualità. E altre novità sono in fase di progettazione per il nuovo anno accademico. Sono stati inoltre completati i lavori di recupero di diversi spazi per la didattica, sia aule che laboratori, e nel prossimo futuro ne saranno messi a disposizione ulteriori".