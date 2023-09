Aumentano le utenze nelle strutture comunali. Gli stanziamenti non bastano, si corre ai ripari

Boom dei costi delle utenze comunali, non basta lo stanziamento messo nel bilancio 2023. Serve una integrazione, da 148.000 euro, rispetto agli impegni previsti e che per quest’anno ammontavano a 1.183.000 euro. Una somma che avrebbe dovuto essere sufficiente a coprire i consumi di tutte le strutture comunali, dalle sedi degli uffici pubblici alle scuole, in relazione al riscaldamento, alle bollette del telefono, della luce e dell’acqua. E invece, già ad agosto, emerge la necessità di aumentare gli stanziamenti. E non è detto che entro la fine dell’anno non ne servono altri. Ritocchi al capitolo di bilancio delle utenze sono già stati fatti durante il 2023 perché il caro energia determina continuamente una corsa al rialzo della spesa, come ben sa noi cittadini costretti a fare i conti con gli aumenti delle bollette.

È così anche per il Comune di Civitanova che nel bilancio di inizio anno aveva previsto 403.000 euro per l’energia elettrica, 87.000 euro per la telefonia fissa immobile, 158.000 euro per le utenze idriche, 513.000 euro per il servizio di riscaldamento e raffrescamento, 21.000 euro per la fornitura del metano per il riscaldamento. Nei primi sei mesi del 2023 l’amministrazione comunale è tuttavia dovuta intervenire mettendo in campo altre risorse, sebbene soltanto per alcune migliaia di euro, e adesso servono ulteriori 148.000 euro che dovranno coprire gli aumenti di spesa determinati dal consumi maggiore di energia elettrica dei servizi generali (34.400 euro), dell’energia elettrica delle scuole primarie (19.000 euro) e di quella delle scuole secondarie (20.000), delle utenze del Covid Center (13.000) e del Centro vaccinazioni (2.760 euro) e altre migliaia di euro per le utenze idriche dei bagni pubblici, per il riscaldamento della residenza mista studenti-anziani, per la telefonia fissa e mobile, per l’energia elettrica del Centro del riuso, del mercato coperto, dei Centri civici e per le utenze idriche delle scuole, delle rotatorie in concessione e del bagni pubblici.

Lorena Cellini