"Aumentare l’impianto di videosorveglianza"

di Antonio Tubaldi

È vero che Recanati è, tutto sommato, una città tranquilla dove – come si è evidenziato anche durante l’incontro svolto nel novembre scorso fra amministrazione comunale e forze dell’ordine – gli atti di violenza e i furti sono molto inferiori rispetto a quelli che si verificano in altre località, ma è importante sempre avere un occhio vigile su quello che succede sul territorio. Infatti – fa notare la giunta – giungono allarmanti segnalazioni relative a reati predatori quali furti in abitazioni, danneggiamenti alle cose pubbliche e private e di comportamenti a rischio da parte di adolescenti creando tensione e preoccupazione per residenti, cittadini e turisti. Da qui la proposta della Comandante della polizia municipale, Gabriella Luconi, di avviare un progetto per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza che prevede il controllo specifico nelle frazioni di Sambucheto (nei pressi della Fratelli Guzzini) e Squartabue (nella porzione di strada verso la zona residenziale) con sistemi di telecamere Ocr (Optical character recognition, ndr) e di contesto. L’obiettivo è di avere un riscontro capillare dei veicoli in ingresso e in uscita sul territorio di competenza in modo da poter individuare – qualora sia necessario – il coinvolgimento dei conducenti in illeciti di natura penale o amministrativa commessi in città. Recanati, d’altra parte, è da oltre 10 anni che si avvale di un sistema di video sorveglianza, attraverso il quale, nel corso degli anni, sono stati risolti diversi reati sia di natura predatoria, che sulla persona, nonché accertati comportamenti illeciti di natura amministrativa, ma di forte impatto sociale, quali la guida senza assicurazione Rca o mancata revisione del veicolo. La giunta ha, quindi, colto la palla al balzo del recente decreto con cui il ministero degli Interni ha messo a disposizione degli enti locali finanziamenti proprio per l’implementazione e l’ampliamento del sistema di video sorveglianza. Il progetto presentato ha un costo quantificato in 24.156 euro con una quota di compartecipazione del Comune del 20,70% pari a 5mila euro. L’estensione del controllo, con telecamere Ocr e di contesto, dei veicoli circolanti nelle strade extra urbane di collegamento con i Comuni confinanti è altresì rilevante per il controllo dei flussi veicolari dei pendolari e dei turisti che utilizzano tali vie per raggiungere le località a vocazione marina e soprattutto le zone industriali. Per il suo avvio ora si aspetta solo l’ok del ministero. Intanto il sindaco Antonio Bravi, durante l’ultima seduta consiliare, ha annunciato che hanno già iniziato la loro attività gli educatori di strada con un progetto che vede coinvolto anche l’Ambito Territoriale. Avranno il compito di contattare e coinvolgere i giovani, specie quelli che mostrano situazioni di disagio che troppo spesso sfociano in atti di vandalismo e di schiamazzi, specie nel fine settimana sia in alcune aree del centro storico che in parchi e giardini pubblici.