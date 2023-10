Aumentate le rette di Villa Letizia a Civitanova: "I costi sono lievitati"

Aumenta la retta mensile a carico delle famiglie, che hanno un loro familiare anziano ospite della casa di riposo Villa Letizia, che passa da 1.322 a 1.452 euro, con un rincaro di 130 euro. Il provvedimento è stato votato dalla giunta per mettere in equilibro i conti della struttura e in seguito alle richieste dell’Istituto Paolo Ricci, che gestisce Villa Letizia in convenzione (57 i letti) e che ha sollecitato il Comune ad applicare la revisione delle tariffe per i servizi residenziali ai non autosufficienti "in considerazione - ha scritto il Cda del Paolo Ricci - dei consistenti aumenti del costo dell’energia, del costo delle materie prime e dei beni alimentari, dei presìdi richiesti per le misure di prevenzione e igienizzazione e dell’aumento delle spese per il personale". L’istituto Paolo Ricci fa rilevare che la retta per i servizi residenziali al momento, nella struttura di Civitanova, è tra le più basse in regione "con un divario - viene specificato - rispetto alla media di 300 euro mensili". Dal Paolo Ricci evidenziato anche che le rette sono ferme da nove anni e che "non ritoccarle potrebbe portare ad una situazione di perdita di esercizio". L’equilibrio economico della convenzione è garantito esclusivamente dall’incasso delle rette e dalle quote versate dall’Azienda Sanitaria, quanto a quest’ultime la Regione ha avviato un percorso di riconoscimento dell’aumento.