Aumentate le tariffe alle mense: "Ma più sostegni alle famiglie"

Le forze della maggioranza recanatese, Fratelli d’Italia e Costituente Popolare–Udc, intervengono nel dibattito sulle modifiche tariffarie per le mense scolastiche, difendendo l’operato della giunta Pepa e respingendo le accuse dell’opposizione. Fratelli d’Italia sottolinea che l’aumento di poco superiore al 20% è stato accompagnato da misure di tutela per le famiglie, come il potenziamento dei sostegni alle fasce Isee più basse, l’aumento della quota comunale e nuovi sconti per i nuclei con più figli. "Tutto ciò che poteva essere fatto è stato fatto – afferma il gruppo – e il Comitato mensa non ha contestato né gli aumenti né le misure adottate". Costituente Popolare–Udc, dal canto suo, ribadisce che nessuna amministrazione è felice di imporre nuove tasse, ma che alcuni interventi – come quelli su Tari, passi carrabili e mense – derivano da scelte o rinvii delle precedenti amministrazioni. "L’opposizione finge sorpresa – commenta il capogruppo Dario Ragni (foto) – ma si tratta di provvedimenti già impostati in passato". Entrambe le forze di maggioranza assicurano che l’obiettivo resta garantire servizi di qualità e sostenere le famiglie, invitando a evitare "polemiche strumentali" su temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini.