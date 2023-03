Aumentati gli infortuni e le malattie "Aiuti alle aziende nella prevenzione"

di Paola Pagnanelli

Gli infortuni sul lavoro sono aumentati del 25 per cento, ieri se ne è registrato uno grave, e il giorno prima ce ne sono stati quattro, e anche le malattie professionali sono in crescita: parte da questo stato di fatto l’impegno della prefettura, che ha coinvolto l’Azienda sanitaria, l’Inail, le associazioni datoriali e i sindacati per dare una svolta, "e creare un modello che possa fare scuola in tema di sicurezza". Per le aziende, sono a disposizione agevolazioni da parte dell’Inail, che puntano a ridurre i rischi correlati al lavoro. "Siamo partiti da un confronto utile – sono le parole del prefetto Flavio Ferdani – nato sulla scia di quanto avvenuto con gli uffici scolastici e i sindaci, per arrivare in tempi brevi alla firma di un protocollo. Il mondo imprenditoriale ha accolto le proposte dell’Ast e dell’Inail, valorizzando gli aspetti di premialità per le aziende virtuose". A fianco del prefetto si sono seduti la dottoressa Lucia Isolani del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il direttore dell’Inail Giuseppe Mariotti, il presidente di Confindustria Sauro Grimaldi, il presidente Ance Carlo Resparambia, i sindacalisti di Cisl e Cgil Rocco Gravina e Daniele Principi, e l’assessore maceratese Paolo Renna, per fare fronte comune sul tema e porre le basi di un confronto costante. "Il tavolo tecnico con le scuole superiori e i sindaci – ha spiegato Isolani – era rivolto a erogare da parte di Ast e Inail una formazione per il personale e gli studenti in merito all’alternanza scuola-lavoro, ma anche a mettere a disposizione delle scuole uno sportello psicologico di ascolto. Dopo questo protocollo, si è pensato di coinvolgere il livello successivo, condividendo la prevenzione e la promozione della salute. Oltre alla formazione, si tratta di pensare alle attività per il benessere psicologico, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle patologie più diffuse. Vogliamo costruire in modo sartoriale sulle aziende dei piani mirati di prevenzione. Si farà un protocollo operativo, nell’ottica dei piani regionali di prevenzione, vogliamo arrivare a buone prassi di lavoro fruibili e trasportabili alle altre aziende. Gli infortuni sono in aumento, compresi i mortali: dati che non avremmo voluto leggere, dovuti probabilmente al post Covid e un calo di attenzione sul tema. Intorno a questo tavolo abbiamo trovato una omogeneità di intenti, che ci ha permesso di dialogare: vogliamo che si parli di un buon modello maceratese". "Le risorse – ha precisato il direttore Inail Mariotti – sono di due tipi: bandi per i finanziamenti a fondo perduto e sconti contributivi, destinati alle aziende che migliorino i livelli di sicurezza. Ci sono 68 tipi di interventi su cui le aziende possono concentrarsi".