"Aumentati i costi delle materie prime"

"Il Carnevale? Sta andando bene, lavoriamo a pieno regime anche con il catering". A parlare è Franco Gazzani, della pasticceria "Gazzani" di Civitanova. "Abbiamo – spiega – diverse tipologie di prodotti come le castagnole, gli scroccafusi e le sfrappe, che sono il simbolo del Carnevale. Inoltre, siamo impegnati con il catering di cerimonie e iniziative varie. Anche in questo caso non manca la richiesta di dolci legati a tale festività. Rispetto all’anno scorso – aggiunge Gazzani – credo che l’andamento sia grossomodo stabile, tuttavia noi abbiamo lasciato i prezzi invariati nonostante sia aumentato il costo del burro rispetto allo scorso anno".