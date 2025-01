Aumenti dell’acqua, il Pd attacca: cittadini ingannati, si dimettano

CIVITANOVA"Avevano promesso di ridurre tasse e tariffe e invece arriva la stangata delle bollette dell’acqua. Debbono sprofondare nella vergogna". Dal Pd bordate contro il Comune alla vigilia dell’invio alle famiglie, da parte dell’Atac, delle fatture 2024 per i consumi idrici con il rincaro dell’8% accompagnato dai conguagli. "È un continuo aumento. Non basta dire che quest’anno l’incremento è dell’8%, perché dal 2018 l’acqua è aumentata del 40% e chi lo ha permesso dovrebbe sprofondare nella vergogna", attacca Giulio Silenzi. Nel mirino il Comune e l’Atac: "Hanno guadagnato 3 milioni negli ultimi anni sull’acqua. Durante le elezioni era stato promesso da Ciarapica & company che non ci sarebbero stati aumenti, ma che tasse e imposte sarebbero state ridotte. Invece, sono aumentate e servite a generare profitti per sperperare denaro pubblico". Ne ha pure per l’assessore alle finanze Morresi: "Omette che l’Atac guadagna ogni anno circa 700.000 euro sull’acqua e mente quando afferma che non ci sono stati aumenti delle tasse. Quella sui rifiuti è destinata a crescere di un ulteriore 10% per l’incapacità dei sindaci di trovare una soluzione alla questione delle discariche. Nel frattempo, il Comune di Civitanova scarica furbescamente sulla Tari un milione di euro di spese aggiuntive per incassare di più, peso che ricade interamente sui cittadini". Quanto alla tariffa idrica, Silenzi ricorda "la scelta, fatta cinque anni fa, di adottare una tariffa unica senza gestore unico, che ci ha costretti a finanziare altri Comuni con i soldi dei civitanovesi, quasi 2 milioni, aggravando ulteriormente il salasso. Inoltre, il 40% dell’acqua viene disperso nel terreno a causa di tubature obsolete, una delle percentuali più alte delle Marche. I soldi lucrati sull’acqua non sono stati usati per rinnovare le reti idriche, poiché gli interventi sotterranei non sono visibili e non portano consensi elettorali". Il fondo stanziato da Atac (250.000 euro) per calmierare l’impatto sulle famiglie più bisognose "è una presa in giro – chiude –. Se Atac guadagna 700.000 euro assurdo destinarne solo una parte limitata alle famiglie in difficoltà e in passato abbiamo visto bandi con criteri troppo restrittivi. Più logico non applicare l’aumento e rinunciare al profitto sull’acqua. Avete ingannato i cittadini e chi non mantiene le promesse e aumenta i costi in un momento di crisi avrebbe una sola scelta: dimissioni".