"Aumenti delle rette fino a 300 euro al mese nelle residenze protette"

"Nelle residenze protette della nostra regione ci sono ospiti che già da un anno hanno dovuto sostenere un aumento considerevole della quota "alberghiera" a loro carico, in qualche caso cresciuta fino a 300 euro al mese". Domenico Ticà e Maria Teresa Carloni, dello Spi Cgil, denunciano una situazione che "sta aggravando le condizioni di impoverimento degli ospiti e delle loto famiglie". Un problema di cui si è sempre parlato troppo poco e in ambiti ristretti, ma che ora – finalmente – è entrato nel dibattito pubblico. "Il decreto sui Livelli essenziali assistenziali – spiegano – è molto chiaro. La retta è costituita da due voci, il 50 % quota sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale, il 50% a carico dell’ospite. Ma così non è. Purtroppo la quota sanitaria è ferma da anni, 67,02 euro per anziani non autosufficienti e 90 euro per quelli affetti da demenza davvero non bastano a coprire i costi reali dell’assistenza, sia sul versante quantitativo che su quello qualitativo". Non solo. Nelle Marche le convenzioni che l’Azienda sanitaria stipula con gli enti gestori prevede una quota aggiuntiva a carico degli utenti, che non si riferisce solo al pagamento di prestazioni a domanda individuale, ma anche a voci generiche come manutenzione del giardino, climatizzazione, certificazione Iso di qualità, e prestazioni aggiuntive di infermieri e operatori socio-sanitari. "Far pagare le prestazioni infermieristiche aggiuntive è inaccettabile, perché testimonia che l’ospite non è accolto in un modulo adeguato rispetto al suo stato di salute. In diverse situazioni le "prestazioni aggiuntive" determinano un costo che supera la metà della retta", sottolineano Ticà e Carloni. "A dicembre, mentre la Regione discuteva con Cgil, Cisl e Uil sul costo delle rette e su come affrontare il problema di tante famiglie che con questi aumenti rischiano un impoverimento importante, su un altro tavolo concordava con gli enti gestori l’aumento della quota sanitaria. È necessario rivedere la quota sanitaria a carico della Regione, troppo bassa e ferma da anni, e rivedere le convenzioni, in particolare le quote aggiuntive e la parte riferita ai notevoli aumenti richiesti. Ma bisogna anche estendere il Fondo di solidarietà agli anziani nelle residenze legato all’Isee sociosanitario, per collegare la compartecipazione alla spesa alle reali condizioni economiche".

f. v.