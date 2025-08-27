Aumenti per le mense scolastiche: "Promesse a vuoto alle famiglie"

"Un aumento di quasi un euro a bimbo al giorno per la mensa, e con due bimbi dello stesso nucleo familiare l’aumento è di un euro e 60 centesimi, mentre i dipendenti comunali pagano per mangiare alla stessa mensa 1,85 euro". Monta la protesta in città per il caro mensa e a renderla pubblica pensa il consigliere comunale di "Vivere Recanati" Giorgio Lorenzetti (nella foto), candidato al consiglio regionale nella lista civica di Matteo Ricci: "Ancora un aumento. Dopo i rifiuti e l’acqua adesso tocca alle mense scolastiche. Centinaia di famiglie con l’avvio del nuovo anno scolastico si troveranno a pagare di più per un servizio fondamentale come la mensa scolastica, che nell’ultimo periodo ha lasciato a desiderare tanto che in diversi si erano mobilitati per verificare menù e quantità del cibo. Tra le tante chiacchiere quotidiane, promesse e interventi di tutti su tutto, sentiamo spesso parlare di famiglia: promesse a vuoto se poi le famiglie dal carrello della spesa a tutti i servizi pagano sempre di più e vengono lasciate sole. Il cambio di prospettiva dell’amministrazione Pepa lo paghiamo salato".

La decisione risale al novembre scorso quando, a seguito di una procedura di gara a evidenza pubblica, il servizio di refezione scolastica è stato affidato per tre anni alla Serenissima Ristorazione, che ha comportato per l’amministrazione un aumento del costo-pasto di circa un euro. Da qui l’aumento, a carico dei genitori, del buono pasto che passa dai 3,60 euro del 2024 agli attuali 4,50 con riduzioni per il secondo e terzo figlio.