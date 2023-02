È aumentato di circa 1 milione di euro, per l’adeguamento prezzi, il contributo per il centro funzionale Le Saliere di Ussita passando così da 800mila a 1,8 milioni di euro. La cabina di coordinamento sisma ha così stanziato maggiori finanziamenti. "Dopo più di sei anni abbiamo la certezza che il centro nevralgico del nostro bacino sciistico di Frontignano potrà essere ricostruito – dice il sindaco Silvia Bernardini –. Un altro passo per rendere le nostre montagne più belle, cercando di ricostruire nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Sarà un edificio polifunzionale. Ospiterà al piano inferiore la biglietteria, un punto di primo soccorso, degli uffici per le forze dell’ordine e per il personale per il soccorso piste, e bagni pubblici. Al piano superiore è previsto un nuovo punto di ristoro".