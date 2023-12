"Aumento della Tari del 18%. Il regalo di Natale del sindaco"

"Ogni mese il Cosmari spende 400.000 euro in più per portare i rifiuti a smaltire a Fermo, a Pesaro e a Corinaldo perché la discarica della provincia di Macerata non basta e questo significa che a Civitanova la Tari aumenterà del 18% nei prossimi due anni. È il regalo di Natale del sindaco Ciarapica". Giulio Silenzi (Pd) torna sull’aumento della tassa rifiuti che a Civitanova dovrà portare nel bilancio del Comune almeno 1.500.000 euro nel biennio e nel preventivo 2024 la spesa per lo smaltimento sale infatti a 9.060.000 euro, esattamente 750.000 in più dell’anno prima.

Il resto arriverà nel 2025 e il rischio è che la stessa musica suoni anche negli anni successivi perché un sito per la nuova discarica non è stato ancora individuato. E il Dem fornisce anche altri numeri: "Il Cosmari ha presentato un’istanza straordinaria di riequilibrio di gestione di 18 milioni di euro, quasi la metà del suo bilancio che è di 42 milioni, e questo accade perché in questi anni non si è lavorato al contenimento dei costi, all’aumento della differenziata, alla tariffa puntuale, né si è individuata una nuova discarica". Attacca Sandro Parcaroli, definito "presidente tentenna, insieme a Ciarapica incapaci di individuare un nuovo sito per conferire rifiuti della provincia". Chiama in causa anche l’assessore Giuseppe Cognigni: "All’assemblea Ata il leghista Cognigni ha detto si al leghista Parcaroli per aumentare le tasse ai civitanovesi. Famiglie e imprese pagheranno di più, il 9% nel 2024 e un altro 9% nel 2025. A questo si somma il salasso dell’acqua che all’Atac porta 900 mila euro in più". "Il Comune – incalza – sapeva da tempo di dover aumentare la Tari ma non ha detto una parola ai cittadini. Ciarapica, prodigo di post Facebook non ne ha fatto uno su questa vicenda. Per questi signori era meglio pensare al tornaconto elettorale e non affrontare il problema discarica". "Nessuno – conclude Silenzi – ha pensato al bene comune e il centrodestra ne porta la responsabilità perché governa la Regione, la provincia e gran parte dei comuni del maceratese".

Lorena Cellini