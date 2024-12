Aumento della tassa sui rifiuti a Civitanova: raccolta differenziata in calo

La tassa sui rifiuti aumenta e la raccolta differenziata cala. A ottobre (ultimo dato disponibile nel sito del Cosmari) la percentuale si è fermata al 71,78%, sotto quella registrata lo scorso anno nello stesso periodo, attestata sul 72,05. Appena uno 0,27% in meno, ma il trend dice che anche nel 2024 non ci sarà il balzo verso l’obiettivo del 75% che invece è alla portata di Macerata, che a ottobre ha piazzato un ottimo 74,97%.

Tutto mentre i civitanovesi sono chiamati a fare fronte al salasso della Tari su cui, nel biennio 2024/2025, peserà un aumento complessivo del 18% circa: più 8,38% quest’anno e più 9% sul 2025.

Nel bilancio triennale che il 20 dicembre approderà in consiglio per il voto, rispetto al gettito Tari del 2024, che è stato accertato in otto milioni 905mila euro, è previsto nel 2025 un introito maggiore, di nove milioni e 560mila euro, con un surplus di 655mila euro, determinato dalla revisione del Piano economico finanziario per il servizio nettezza urbana, deliberato a giugno dall’amministrazione civitanovese. Che, però, come rilevato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, non ha ancora preparato il conto economico 2025 per il settore rifiuti, procedura per la quale c’è comunque tempo fino ad aprile.

La tariffa della Tari viene determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di attuazione del servizio della raccolta e smaltimento e della spazzatura della città, e nel calcolo sono state inserite anche le spese della società comunale Civita.s per la gestione e la tariffazione e dei rapporti con gli utenti. Stangata servita dunque anche per il 2025 a Civitanova, ma si abbatterà pure su tutti gli altri Comuni della provincia serviti dal Cosmari.

Una conseguenza della mancata individuazione, da parte dell’assemblea dei sindaci, di una discarica nuova alternativa a quella di Cingoli, in cui abbancare i rifiuti, scelta ancora in alto mare e che costringerà a smaltire intanto tonnellate e tonnellate di rifiuti fuori provincia, con un grosso aggravio di spese tutto riversato sulle bollette.