"Aumento delle rette ingiustificato"

Aumenta la retta della casa di riposo Villa Letizia, da 1.322 a 1.452 euro al mese, e Francesco Micucci, capogruppo del Partito Democratico, presenta un’interrogazione. "Constato - sottolinea - che tra le giustificazioni per la scelta fatta ci sono l’aumento dei costi per l’energia, delle materie prime e alimentari, per l’acquisto dei presidi di prevenzione e igienizzazione e viene detto che l’attuale retta è sarebbe tra le più basse, quasi di 300 euro sotto la media". "Intanto - continua l’esponente Dem - gli aumenti segnalati sono gli stessi che subiscono le famiglie, anche quelle che hanno affidato i propri anziani al Paolo Ricci" e contesta alcun dati: "La media delle rette applicate altrove non sembrerebbe affatto di 300 euro superiore. Semplicemente alcuni Comuni hanno una retta fino a 1.600 euro, ma molti altri, Monte San Giusto, Urbisaglia, Potenza Picena, Jesi, Tolentino per citarne alcuni, applicano rette pari o addirittura inferiori a quella varata dal Paolo Ricci". Per Francesco Micucci nemmeno la situazione dei conti dell’istituto giustificherebbe alimento: "Non sembra affatto vicina alla criticità economica e finanziaria se, non più tardi di qualche mese fa, il CdA ha potuto aumentare il compenso per il suo presidente a circa 1.000 euro mensili". E il capogruppo del Pd chiede al sindaco Ciarapica "perché il Comune di Civitanova non ha fatto fronte con risorse proprie alle difficoltà economiche segnalate dall’istituto Paolo Ricci e perché non si è, almeno, collegato l’aumento del compenso del presidente del Cda a risultati economici diversi dall’aumento delle rette".

l. c.