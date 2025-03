Aumento delle tariffe per il teatro: "I costi della struttura sono alti"

Fratelli d’Italia Recanati interviene in merito alle dichiarazioni dell’ex sindaco Antonio Bravi riguardanti l’aumento delle tariffe per l’utilizzo del Teatro Persiani da parte di soggetti terzi rispetto al Comune. L’argomento, recentemente apparso sulla stampa locale, ha suscitato polemiche che il gruppo politico intende chiarire con un’operazione verità. Secondo Fratelli d’Italia, l’ex amministrazione ha gestito le concessioni del teatro in modo poco trasparente, non tenendo conto degli effettivi costi di gestione. "Era molto semplice e, ci sia consentito dirlo, estremamente propagandistico, ma allo stesso tempo poco rispettoso dei recanatesi, continuare a concedere il teatro a terzi senza considerare i costi reali della struttura", affermano dal gruppo.

Questo modello di gestione, definito irresponsabile e insostenibile, è ora destinato a cambiare con l’attuale amministrazione. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole di danza, con l’obiettivo di garantire loro la possibilità di svolgere i saggi all’interno del Teatro Persiani. "L’amministrazione è già al lavoro per trovare soluzioni adeguate, a dimostrazione dell’impegno della Giunta nel riservare alle associazioni recanatesi il giusto spazio che meritano", Fratelli d’Italia conclude con un invito agli avversari politici ad accettare l’esito delle elezioni comunali del 2024 e a riconoscere il principio democratico dell’alternanza alla guida della città.