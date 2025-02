"Aumento di personale. Ma il problema è sociale"

In cima all’agenda del prossimo Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica ci sarà anche l’emergenza baby gang, scoppiata con l’episodio dell’aggressione avvenuta mercoledì al Varco sul mare e che ha spedito in ospedale un tredicenne civitanovese, brutalmente picchiato da coetanei e filmato con un cellulare. Nel vertice in programma domani in Prefettura a Macerata si parlerà anche di questo. "Faremo il punto della situazione. Questo problema è stato, peraltro, già affrontato anche in precedenti riunioni del Comitato. Abbiamo allo scopo incrementato il personale in servizio per il controllo del territorio, ma è evidente che questo non può essere considerato soltanto un problema di polizia, ma culturale, morale e sociale".

Parole del prefetto, Isabella Fusiello, alla vigilia del vertice che domani presiederà affrontando l’episodio del brutale pestaggio per il quale le indagini condotte dal commissariato hanno già portato alla identificazione e alla denuncia di due minorenni. "Sicuramente – sottolinea il prefetto – la polizia sta facendo un ottimo lavoro, ma i provvedimenti rispetto a quanto è avveduto sono denunce a piede libero. A mio parere, ci vuole altro ma di questo parleremo al Comitato lunedì".

Al confronto parteciperà anche il sindaco di Civitanova, una città costretta da qualche tempo a fare i conti con il problema della violenza giovanile, a cominciare da una maxi rissa che si è scatenata lo scorso novembre lungo corso Umberto I e culminata con una decina di denunce, per finire con i commercianti di corso Dalmazia costretti a rivolgersi alla vigilanza privata per proteggere le proprie attività e per garantire sicurezza ai propri clienti che si sentivano minacciati da bande di giovanissimi che imperversavano in centro creando problemi di ordine pubblico davanti alle loro vetrine.

