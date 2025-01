Auser, nel 2024 tante richieste di assistenza

"I tesseramenti nel 2024 hanno registrato un +8,77%. Nel nostro 35esimo anniversario svolgiamo il congresso della rete che si concluderà a giugno". L’Auser, associazione che si occupa di invecchiamento attivo e varie forme di solidarietà, fa sapere che "nei prossimi mesi daremo tutte le nostre energie per far fronte all’aumento di richieste di aiuto". Nel 2024, a partire dal trasporto sociale e dal Filo d’Argento che sono i due canali che mettono l’associazione a più diretto contatto con chi è in difficoltà, c’è stato un aumento delle richieste. "C’è il bisogno evidente di confrontarsi ed invocare a gran voce risposte concrete e soluzioni credibili da parte del governo e degli amministratori regionali e locali per superare le condizioni di povertà e di esclusione".

L’Auser si è fatta inoltre promotrice, insieme alla Federconsumatori e lo Spi Cgil, delle "istanze di chi non riesce a prenotare visite mediche nella sanità e dell’acqua come bene pubblico". Fra le iniziative più significative il presidente provinciale Antonio Marcucci (nella foto) sottolinea "Le giornate della salute", la celebrazione dell’equinozio autunnale, la Fierucola delle eccellenze bioregionali, i corsi di ballo, di ginnastica per adulti, corso di Italiano per stranieri, "Turismo Sociale e Culturale" e l’attività del Filo d’Argento con circa tremila telefonate pervenute e 1.500 trasporti sociali di anziani e disabili, oltre alla gestione degli orti sociali per anziani. Il nuovo anno si prospetta difficile, ma "lo affronteremo con la consueta determinazione, non sarà semplice ma sono convinto che possiamo farcela".

