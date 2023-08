Auser vicino agli anziani Il Comune concede il patrocinio per questo venerdì

La giunta comunale di Tolentino ha deliberato di concedere il patrocinio all’iniziativa che l’associazione locale Auser intende organizzare per gli anziani e non solo per loro. Si tratta di un evento ludico-ricreativo con una serata in allegria (pizza, stornellatori con organetto e cembalo) programmata per venerdì nei Giardini John Lennon. Il Comune che ha aderito alla richiesta dell’Auser, considerato come l’iniziativa abbia una valenza di socializzazione per tutta la cittadinanza.