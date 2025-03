Autismo, contributi alle famiglie

C’è tempo fino a fine mese per chiedere il contributo per le famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico. Il modello è sul sito del Comune di Tolentino. La Regione ha provveduto infatti a indicare i criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento destinato agli enti capofila degli Ambiti territoriali sociali, rivolto alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico, per le spese sostenute per interventi educativi/riabilitativi. Per coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo scolastico, la diagnosi deve essere stata effettuata negli ultimi tre anni; successivamente ai 16 anni è valida l’ultima diagnosi effettuata durante la frequenza scolastica. Per i soggetti sotto i 30 mesi è ammissibile la diagnosi di rischio. Le istanze vanno inviate all’indirizzo montiazzurri@pec.it.