Autismo, contributi dalla Regione. Domande entro il 10 aprile

Le famiglie con persone affette dal disturbo dell’autismo possono presentare domanda per ricevere contributi. La Regione vuole sostenere le spese per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi e riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità.

"In arrivo nuovi contributi regionali destinati a sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare la quotidianità con persone affette da disturbo dello spettro autistico. È importante fornire un aiuto concreto a chi vive questa sfida – interviene l’assessore ai servizi sociali Francesca D’Alessandro –, garantendo un supporto adeguato che possa migliorare la qualità della vita di tutti i membri della famiglia. Siamo consapevoli che prendersi cura di una persona con autismo può comportare difficoltà significative. Per questo il programma di finanziamenti può contribuire a un supporto economico per affrontare le spese legate a terapie, educazione e assistenza".

Le domande possono essere consegnate entro il 10 aprile compilando l’apposito modulo sul sito del Comune, allegando la certificazione della diagnosi di autismo, il progetto educativo e riabilitativo, la copia della documentazione di spesa fiscalmente valida intestata alla persona con autismo o ad un familiare e riferita al periodo primo aprile 2023 -10 ottobre 2024 e la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.